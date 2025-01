Quem é Carbonero, atacante que negocia com o Inter

Carbonero teve altos e baixos no Racing e terminou 2024 na reserva.

A negociação entre Inter e Racing está avançada para que Johan Carbonero possa atuar com a camisa colorada na temporada 2025. O colombiano de 25 anos se destaca pela v elocidade e tem até um apelido que é uma referência ao craque brasileiro Vinicius Junior: "Carbonicius" .

Natural de Santander de Quilichao, a Terra do Ouro na Colômbia, Johan Carbonero iniciou sua carreira nas categorias de base do Once Caldas.