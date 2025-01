Sorteio da fase de grupos está marcada para 19 de março. Vitor Silva/Botafogo

A formação do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025 é definida via ranking da Conmebol. A entidade não confirmou exatamente a posição que cada clube entrará, mas já é possível desenhar quais potes as equipes vão estar — pois a lista serve como base para compreender a divisão.

O sorteio da fase de grupos está marcado para o dia 19 de março. Nesta data, os clubes conhecerão suas chaves e adversários.

Zero Hora separou a provável divisão de potes para a Libertadores. Confira os possíveis adversários do Inter.

Sorteio da Libertadores 2025

Pote 1:

Botafogo

River Plate (Argentina)

Palmeiras

Flamengo

Peñarol (Uruguai)

Nacional (Uruguai)

São Paulo

Racing (Argentina)

Pote 2:

Olimpia (Paraguai)

Inter

LDU (Equador)

Libertad (Paraguai)

Independiente Del Valle (Equador)

Estudiantes (Argentina)

Colo-Colo (Chile)

Bolívar (Bolívia)

Pote 3:

Vélez Sarsfield (Argentina)

Sporting Cristal (Peru)

Fortaleza

Universitario (Peru)

Talleres (Argentina)

Deportivo Táchira (Venezuela)

Universidad de Chile (Chile)

Atlético Nacional (Colômbia)

Pote 4:

Carabobo (Venezuela)

Atlético Bucaramanga (Colômbia)

San Antônio Bulo Bulo (Bolívia)

Central Córdoba (Argentina)

Pré-Libertadores 1

Pré-Libertadores 2

Pré-Libertadores 3

Pré-Libertadores 4

Possíveis adversários do Inter na Libertadores

No pote 2, o Inter obrigatoriamente jogará na Argentina ou no Uruguai. Isso porque quatro equipes do pote 1 são brasileiras e o regulamento não permite cruzar com outros da mesma nacionalidade. Com isso, sobram River Plate, Racing, Nacional e Peñarol.

Do terceiro pote, o Colorado só não poderá enfrentar o Fortaleza. Caso já tenha caído contra um argentino do pote 1, também não poderá ficar no mesmo grupo de Vélez e Talleres.

As possibilidades mais contundentes são: Sporting Cristal, Universitario, Deportivo Táchira, Universidad de Chile e Atlético Nacional.

Para os classificados via pré-Libertadores, que entram no pote 4, não há restrição pela nacionalidade. Ou seja, o Inter poderá ter Corinthians ou Bahia no caminho. O Boca Juniors também é uma possiblidade.

Calendário da Libertadores

*Pré-Libertadores

Primeira fase: 5 a 12/2*

Segunda fase: 19 a 26/2*

Terceira fase: 5 a 12/3*

Fase de grupos: 2/4 a 28/5

Oitavas: 13/8 e 20/8

Quartas: 17/9 e 24/9

Semifinais: 22/10 e 29/10

Final: 29/11

Produção: Nikolas Mondadori