Roger Machado disputará sua quinta Libertadores; veja os números do treinador do Inter

Treinador chegou ao Inter em agosto de 2024. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O técnico Roger Machado foi um dos principais responsáveis por levar o Inter à Copa Libertadores de 2025. Antes de sua chegada, em agosto, o time brigava na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Com ele, o Colorado se recuperou, terminou em quinto, com 65 pontos e quase um turno inteiro invicto. Com isso, garantiu vaga direta no principal torneio da América do Sul. Competição que Roger disputará pela quinta vez em sua carreira como treinador.

O atual comandante colorado já esteve na casamata na competição por Grêmio, Atlético-MG, Palmeiras e Fluminense. Ao todo, foram 31 jogos, 17 vitórias, oito empates e seis derrotas — 63,4% de aproveitamento.

Grêmio

Tudo começou justamente pelo principal rival do Inter. Em cenário até parecido com o que foi com o Colorado em 2024, Roger assumiu o Grêmio em meados de 2015 e levou o time à Libertadores do ano seguinte ao terminar em terceiro no Brasileirão. O treinador estreou com derrota no torneio sul-americano — para o Toluca, no México — mas conseguiu classificar o Grêmio ao mata-mata como o melhor segundo colocado na fase de grupos, obtendo três vitórias e dois empates nos jogos restantes. No entanto, nas oitavas, voltou a conhecer a derrota, perdendo na ida e na volta para o Rosario Central, dando adeus à competição.

Atlético-MG

Roger deixou o comando técnico gremista meses depois e só voltou a trabalhar em 2017, pelo Atlético-MG, garantido na fase de grupos da Libertadores. O trabalho do treinador rendeu ao Galo a melhor campanha da primeira fase, com apenas uma derrota. Nas oitavas, perdeu o jogo de ida para o Jorge Wilstermann por 1 a 0. Dias depois, antes mesmo do jogo da volta, acabou demitido por conta dos resultados negativos no Brasileirão e pela eliminação na Copa do Brasil, para o Botafogo.

Palmeiras

No Palmeiras, em 2018, o desempenho na principal competição da América do Sul foi ainda melhor: terminou invicto. Na fase de grupos, foram cinco vitórias e um empate. Contudo, apesar da excelente campanha, os maus resultados nas outras competições até as datas das oitavas custaram o seu cargo.

Fluminense

Roger Machado só voltou a comandar uma equipe na Libertadores três anos depois, com o Fluminense em 2021. Essa foi a vez que um time comandado por ele foi mais longe na competição. Sob o seu comando, o clube carioca classificou como primeiro em um difícil grupo, com direito à vitória épica sobre o River Plate, na Argentina, na rodada final. Nas oitavas, eliminou o Cerro Porteño, com triunfo nos dois jogos. Porém, acabou eliminado para o Barcelona-EQU por conta do extinto gol qualificado após dois empates.

Os números do técnico Roger Machado na Libertadores

Grêmio - 2016

8 jogos;

3 vitórias;

2 empates;

3 derrotas;

45,8% de aproveitamento;

Eliminado nas oitavas de final para o Rosario Central-ARG.

Atlético-MG - 2017

7 jogos;

4 vitórias;

1 empate;

2 derrotas;

61,9% aproveitamento;

Deixou o comando do time após derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas para o Jorge Wilstermann, da Bolívia.

Palmeiras - 2018

6 jogos;

5 vitórias;

1 empate;

88,8% de aproveitamento;

Deixou o comando do time após a fase de grupos, por conta de maus resultados no Brasileirão.

Fluminense - 2021

10 jogos;

5 vitórias;

4 empates;

1 derrota;

63,3% de aproveitamento;

Eliminado nas quartas de final para o Barcelona-EQU.

Retrospecto geral

31 jogos;

17 vitórias;

8 empates;

6 derrotas;

63,4% de aproveitamento.

*Produção: Leonardo Bender