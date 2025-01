Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, é internado por insuficiência respiratória

Noman enfrentou um câncer em 2024, mas anunciou estar recuperado da doença em outubro. @fuad_noman Instagram / Reprodução

Com quadro de insuficiência respiratória aguda, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman foi internado nesta sexta-feira (3) e respira com o auxílio de aparelhos mecânicos. Ele está hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Mater Dei.

Em comunicado, a instituição de saúde confirmou a internação de Noman e informou que o prefeito "está realizando exames para avaliação do quadro". O comunicado é assinado pelos médicos Enaldo Melo de Lima e Anselmo Dornas Moura.

Esta é a quarta vez que Noman é internado desde sua reeleição ao Executivo da capital mineira, em outubro passado. Devido às complicações de saúde, sua cerimônia de posse, na quarta-feira (1°), ocorreu por chamada de vídeo, e seu discurso foi lido pelo vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), diante da dificuldade de fala de Noman.

Leia Mais Quem é Fuad Noman, candidato do PSD a prefeito de Belo Horizonte

Mais cedo, a prefeitura de Belo Horizonte havia informado que Noman foi a outro hospital para realizar uma avaliação sobre tratamento de reabilitação com sessões de fisioterapia.

"A fisioterapia é uma recomendação médica e necessária para a plena recuperação após ser submetido a procedimento contra o câncer no sistema linfático", disse o Executivo belo-horizontino.

Noman anunciou em julho do ano passado que tinha um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Em outubro, entre o primeiro e segundo turno da eleição, declarou estar recuperado da doença. As internações, no entanto, se tornaram frequentes.