Após internação de Fuad Noman, vice assume prefeitura de Belo Horizonte

Após ser diagnosticado com pneumonia, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), se afastou do cargo por 15 dias para tratamento. Ele voltou a ser internado na sexta-feira (3) com um quadro de insuficiência respiratória. De acordo com o portal g1, em razão disso, o vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil), assumiu a prefeitura a partir deste sábado (4).