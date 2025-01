Moradores relatam falha no recolhimento de lixo em Gravataí; prefeitura afirma que serviço foi normalizado

Lixo não é recolhido desde o Natal, segundo moradores, se acumulando nas ruas. Paulo Sergio Rocha / Arquivo pessoal

O período de festas foi acompanhado por mau cheiro em Gravataí, na Região Metropolitana. Moradores relatam que desde o Natal há falha no recolhimento de lixo, com acúmulo de resíduos em ruas, calçadas, lixeiras, em frente à residências e em esquinas da cidade. A prefeitura confirma que houve redução no serviço durante as comemorações, mas afirma que a coleta foi retomada totalmente nesta segunda-feira (6).

— As vias estão todas sujas, as lixeiras entupidas. Nem na calçada dá para andar, porque os cães de ruas estão rasgando o lixo que ficou acumulado, espalhando mais ainda — relata a empresária Bruna Martins, 34 anos, moradora do Bairro Bonsucesso.

Bruna afirma que ligou para a prefeitura em 26 de dezembro e foi informada de que o problema seria averiguado. Mesmo assim, a situação permaneceu. Segundo ela, o bairro continuava enfrentando dificuldades nesta segunda, somando mais de 10 dias sem coleta adequada.

— Não vi nada assim nos últimos 10 anos. Moro há 41 anos em Gravataí. Estamos preocupados com a proliferação de baratas e ratos, assim como doenças. Também estamos convivendo com um fedor horrível que está levantando desse lixo — acrescentou Paulo Sergio Rocha, 49 anos, coordenador de uma associação de esporte na cidade.

Lixos em calçadas e em frente a residências são alvos de animais, que espalham os resíduos. Bruna Martins / Arquivo pessoal

Quadro reduzido pela metade

A prefeitura atribuiu os problemas referentes à coleta de lixo ao quadro reduzido de funcionários durante o período de festas. Conforme a gestão municipal, houve uma diminuição de cerca de 50% no pessoal destinado ao serviço de recolhimento de resíduos durante as festividades.

Essa redução temporária, motivada pelos feriados de fim de ano, afetou a coleta de quase todos os bairros da cidade, gerando o acúmulo de resíduos em calçadas e vias.

Em nota, a prefeitura ressalta, contudo, que "a operação de coleta de lixo foi retomada em sua totalidade nesta segunda-feira, 6 de janeiro".

Confira o que diz a prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de Gravataí informa que a operação de coleta de lixo foi retomada em sua totalidade nesta segunda-feira, 6 de janeiro.

No período pós-Natal, houve uma leve redução no serviço devido à diminuição temporária no quadro de pessoal, ocasionada pelos festejos de final de ano e pelo feriadão de Ano Novo.

Com o quadro de funcionários restabelecido, o serviço voltou à normalidade, garantindo a regularidade da coleta em todos os bairros.

Agradecemos a compreensão da população e reforçamos nosso compromisso em oferecer serviços de qualidade para a nossa cidade.