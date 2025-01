Desde o final do ano com problema na coleta, Gravataí segue acumulando lixo neste começo de 2025

Sacos de lixo penduradas em cerca de casa do Bonsucesso, para evitar que cães rasguem as sacolas enquanto a coleta não é realizada.

Gravataí , na região metropolitana de Porto Alegre, segue com o lixo se acumulando pela cidade nesta terça-feira (7) . Desde o começo do dia, novamente inúmeras ruas estavam com sacos aguardando a coleta. A situação acontece mesmo após o recolhimento ter sido retomado nesta segunda-feira (6) , após redução das equipes desde o Natal.

Mesmo assim, ainda há diversos bairros com cerca de uma semana de lixo acumulado. A reportagem de Zero Hora confirmou essa situação em bairros como Vila Branca, Vera Cruz, Morada do Vale e Bonsucesso. Em alguns casos, há pilhas com mais de 20 sacos de lixo, como em uma clínica geriátrica do bairro Bonsucesso.