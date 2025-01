Prefeitura de Viamão vai divulgar cronograma de recolhimento de lixo a cada dois dias

A prefeitura de Viamão afirmou que vai informar, a cada dois dias, o cronograma de recolhimento de lixo pela cidade. O primeiro cronograma para coleta foi divulgado nesta segunda-feira (6). Pela manhã, Zero Hora circulou pelo município e encontrou diversos pontos com acúmulo de lixo em bairros como Augusta, Santa Cecília e Santa Isabel .

Há meses os moradores de Viamão reclamam de problemas no recolhimento dos resíduos urbanos. No entanto, a situação se agravou em dezembro, quando a gestão anterior rescindiu o contrato com a empresa anterior e assinou um novo contrato emergencial em 19 de dezembro. Esse contrato, na avaliação do prefeito, foi firmado de forma equivocada.