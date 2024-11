Com sacos de resíduos pendurados em portões ou se acumulando em calçadas, moradores de Viamão, na Região Metropolitana, reclamam que a coleta de lixo está atrasada e com problemas recorrentes. Na Rua Sepé Tiaraju, no bairro São Lucas, várias casas estavam com sacolas nessa situação, sem saber quando serão recolhidas.