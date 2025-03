Incêndio em Guaíba atinge área de mata no antigo terreno da Ford

Um incêndio em Guaíba seguia atingindo nesta sexta-feira (7) uma área de mata de 940 hectares, conhecida pela comunidade como o antigo terreno da Ford. O Corpo de Bombeiros do município atuava em conjunto com a unidade de Eldorado do Sul no combate ao fogo.

O local fica localizado no quadrante margeado pela rodovia BR-116, Rua Nei Brito, Estrada do Conde e Arroio do Conde, com cerca de 940 hectares.

De acordo com a Defesa Civil de Guaíba, as chamas começaram na quinta-feira (6) e foi controlado pelo bombeiros. No entanto, os focos reacenderam-se nesta sexta, por volta das 16h, devido às condições climáticas do dia, que teve vento e tempo seco e muito calor, explicou o coordenador da Defesa Civil de Guaíba, André Luís Moura.

A área atingida pelo incêndio é composta por vegetação rasteira e não se trata de uma mata fechada. Mesmo assim, segundo o coordenador, o local é de difícil acesso, o que tem dificultado o trabalho dos bombeiros. Caminhões de combate a incêndio não conseguem chegar até os locais afetados, sendo necessário o uso de retroescavadeiras para permitir a chegada dos veículos de emergência.

Até o momento, cerca de seis focos de incêndio foram registrados, todos dispersos pela área, o que torna o trabalho ainda mais desafiador.

O objetivo das equipes de combate ao fogo é manter as chamas longe da zona residencial e da avenida Avenida Doutor Nei Brito, onde há residências no lado oposto da via, como explicou Moura. Ele também indicou que a equipe está avaliando a possibilidade de solicitar apoio de bombeiros de outros municípios, caso a situação se agrave ainda mais.

De acordo com o coordenador, ainda não é possível afirmar se a causa do incêndio foi espontânea ou criminosa.

As equipes seguem trabalhando para conter os focos e impedir que o fogo se alastre.