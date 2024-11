Um dos mais tradicionais palcos de velocidade no Rio Grande do Sul, o Autódromo Internacional de Tarumã que fica em Viamão, completa 54 anos nesta sexta-feira (8). O autódromo começou a ser planejado na década de 1950, mas sua construção realmente começa a ganhar corpo devido à proibição de corridas de rua no Rio Grande do Sul, depois de um trágico acidente durante as 12 Horas de Porto Alegre em 1968.