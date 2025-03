Red Bull confirma troca de pilotos para o GP do Japão de Fórmula 1

Liam Lawson (E) e Yuki Tsunoda (D) trocarão de assentos no GP do Japão. FADEL SENNA / AFP

A paciência da Red Bull com Liam Lawson durou apenas duas etapas da temporada 2025 da Fórmula 1. Foram três corridas disputadas pela equipe austríaca, mas sem resultados positivos. Por conta disso, Yuki Tsunoda terá sua oportunidade como companheiro de Max Verstappen, a partir do GP do Japão, no dia 6 de abril.

A Red Bull confirmou, nesta quinta-feira (27), a troca dos pilotos. Enquanto o japonês vai para a equipe principal, Lawson, que é neozelandês, correrá pela Racing Bulls.

"Pronto para o desafio que temos pela frente", escreveu Tsunoda nas redes sociais.

A vaga de companheiro de Verstappen estava sendo concorrida por ambos, após a saída de Sergio Pérez. No entanto, mesmo com menos experiência na F1, Lawson chamou mais a atenção da Red Bull, com as oportunidades que teve na própria Racing Bulls em 2024.

— Entramos na temporada com duas ambições: manter o título de pilotos e recuperar o de construtores. Essa decisão é puramente esportiva. Temos o dever de proteger e desenvolver o Liam, e juntos vemos que faz sentido agir rapidamente para Liam continuar ganhando experiência ao continuar sua carreira na Fórmula 1 — explicou Christian Horner, chefe da Red Bull.

Chance mal aproveitada

Com a oportunidade de ser titular na equipe principal, Lawson não conseguiu desempenhar. Nas duas primeiras etapas, ele não passou do Q1 durante as classificações, largando no fundo do grid. Além disso, o neozelandês não obteve sucesso durante as provas, sem pontuar até então.

Na Austrália, Lawson largou em 18º e não terminou a corrida, pois rodou na parte final. Na China, ele foi o último colocado nas classificações da sprint e da prova principal, terminando em 14º e 15º, respectivamente.

Por outro lado, Tsunoda já tem três pontos, conquistados na sprint chinesa. Além disso, o japonês largou em quinto na Austrália e em nono na China.

