F1: confira a tabela de classificação do campeonato mundial de Fórmula 1 de 2025

Lando Norris foi o vencedor do primeiro GP do ano.

Foi dada a largada! Na madrugada deste domingo (16), teve início a temporada 2025 da Fórmula 1, com o Grande Prêmio da Austrália. O britânico Lando Norris foi o vencedor da corrida , seguido no pódio por Max Verstappen e George Russell.

A segunda prova da temporada será no próximo fim de semana, quando acontece o GP da China, em Xangai. O treino classificatório e a corrida ocorrem durante a madrugada, ambos programados para as 4h (horário de Brasília), nos dias 22 e 23 de março, respectivamente.

Abaixo, confira como está a classificação do campeonato de pilotos após a primeira prova da temporada.

Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos

