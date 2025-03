Marcado pela retorno do Brasil à Fórmula 1 após sete anos e pela estreia de Gabriel Bortoleto na elite do automobilismo, o Grande Prêmio da Austrália deste domingo (16) teve como verdadeiro protagonista a chuva. Na 46ª volta, o piloto brasileiro teve de abandonar a corrida após perder o controle do carro e bater em um muro.