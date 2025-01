Cinco esportes com destaques brasileiros para torcer em 2025

O ano de 2025 será recheado de competições esportivas que contam com destaques brasileiros. Muito além do tradicional futebol, o Brasil poderá acompanhar seus atletas em modalidades coletivas e individuais em diferentes esportes de janeiro a dezembro.

Pensando nisso, Zero Hora preparou uma lista com cinco esportes com brasileiros em destaque para torcer em 2025. Veja abaixo.

Tênis

João Fonseca conquistou o Next Gen ATP Finals em dezembro do ano passado. Rio Open / Divulgação

O país que já teve Guga Kuerten como uma das grandes referências neste esporte agora pode sonhar com novos nomes. Bia Haddad Maia, 28 anos, e João Fonseca, 18, despontam como grandes potências do tênis e acumulam bons números de 2024.

A brasileira se mantém top 10 do ranking mundial. Já o tenista carioca vem chamando atenção no circuito profissional. No final do ano passado conquistou o Next Gen ATP Finals, torneio para os melhores sub-21 do ranking da ATP.

Logo em janeiro ocorre o Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Bia Hadadd já está confirmada no torneio. Já João Fonseca passará por um qualificatório a partir do dia 6. Além disso, ao longo do ano ele ainda poderão disputar o Roland Garros, entre maio e junho, o Wimblendon, entre junho e julho, o US Open, em setembro, e, em dezembro, WTA e ATP Finals.

Automobilismo

Bortoleto é considerado um dos principais talentos do automobilismo brasileiro nos últimos anos. Divulgação / FIA Formula 2

O jovem Gabriel Bortoleto é o piloto que recolocou o Brasil no grid da Fórmula 1 após oito anos. Em 2025, será a primeira vez que um competidor representará as cores do país como titular na principal categoria do automobilismo desde Felipe Massa, na Williams, em 2017.

Com apenas 20 anos, Bortoleto é considerado um dos principais talentos do automobilismo brasileiro nos últimos anos. Sua carreira é gerenciada por Fernando Alonso, bicampeão mundial nos anos 2000 e atual piloto da Aston Martin. Precisando de um piloto para este ano, a Sauber — que se tornará Audi a partir de 2026 — apostou no brasileiro.

Judô

Beatriz Souza deu ao Brasil o primeiro ouro em Paris 2024. Luis ROBAYO / AFP

A primeira medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Paris veio pelo judô, com Beatriz Souza. Nesta mesma modalidade, ainda vieram mais três pódios: dois bronzes, com Larissa Pimenta e equipes mistas, e uma prata, com Willian Lima. Aliás, este é o esporte que mais medalhas trouxe para o Brasil nos Jogos.

Portanto, nada mais justo do que seguir apoiando e torcendo pelos judocas brasileiros. Entre fevereiro e maio ocorreram seis Grand Slam' distribuídos entre a Europa e Ásia. O Campeonato Mundial de Judô será em meados de junho, em Budapeste, na Hungria.

Ginástica

Brasil conquistou o bronze na ginástica por equipes nos Jogos de Paris. Ricardo Bufolin / CBG/Divulgação

Outro esporte que rendeu quatro pódios ao Brasil em Paris 2024 foi a ginástica. A grande estrela Rebeca Andrade, nas categoria individuais, faturou uma medalha de ouro e duas de pratas. Ela também fez parte da conquista do bronze por equipes, ao lado de Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira.

Em 2025 serão três campeonatos mundiais: ginástica rítmica, em agosto; ginástica artística, em outubro; e de trampolim, em novembro. O primeiro ocorre no Brasil, enquanto os outros, respectivamente, serão em Singapura e Espanha. Todos servem como qualificação para os Jogos Olímpicos. A ginástica rítmica brasileira, apesar de não ter subido ao pódio em Paris, conquistou todos os ouros nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023.

Skate

Rayssa Leal, a grande estrela brasileira no skate. Gaspar Nóbrega / COB,Divulgação

Prestes a completar 17 anos, Rayssa Leal já é considerada por muitos a melhor da história do Brasil no Skate. Além de dois títulos mundiais e duas medalhas olímpicas, a jovem venceu três SLS Super Crown e dois X-Games.

Além dela, destaca-se Augusto Akio, que conquistou o bronze no skate park em Paris e, no mundial, fez dobradinha de ouro e prata com Pedro Barros.

Neste ano, o grande torneio é o World Skateboard Tour 2025, que passará por três continentes, começando em junho, com a etapa de Roma. O circuito seguirá para Washington (EUA) em setembro e Fukuoka (Japão) no final de novembro. Além dele, o Brasil também estará representado no STU Pro Tour com cinco etapas: Porto Alegre (em março), Cascais, em Portugal (junho), Rio de Janeiro (agosto), São Paulo (setembro) e uma final na Ásia, em dezembro.

*Produção: Leonardo Bender