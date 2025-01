Hamilton é apresentado na Ferrari ao lado de carro clássico

O primeiro registro oficial de Lewis Hamilton como piloto da Ferrari não foi com macacão, capacete ou um carro de Fórmula 1. Porém, foi simbólico. O heptacampeão mundial posou ao lado do clássico F40 .

A ideia do primeiro dia do heptacampeão é visitar as instalações da empresa e conhecer o novo modelo da equipe para a temporada 2025. Ele também fará o molde do assento do carro.