Fórmula 1: Red Bull cogita trocar piloto para o GP do Japão

A temporada 2025 da Fórmula 1 mal começou e a situação de Liam Lawson com a Red Bull é crítica. O piloto neozelandês de 23 anos, que está estreando como titular na escuderia, não foi bem nas duas primeiras etapas, na Austrália e na China.

Por conta do desempenho abaixo do esperado, a Red Bull cogita trocá-lo na próxima etapa, no Japão, que será disputada no dia 6 de abril. De acordo com o site Motorsport, o japonês Yuki Tsunoda é o favorito para tomar o posto, caso ele fique vago.

Ainda segundo a publicação, a equipe austríaca cogita seriamente fazer a inversão de pilotos. Tsunoda está na Racing Bulls, time satélite do Grupo Red Bull, e desempenhou melhor do que Lawson, mesmo em um carro considerado pior.

A decisão final sobre a situação do neozelandês na RBR ainda não foi tomada, mas o site garante que a troca do jovem pelo japonês é "provável".

Chance mal aproveitada

Em 2024, Lawson teve as primeiras oportunidades pela Racing Bulls e foi bem. Por conta disso, a Red Bull escolheu o neozelandês como substituto do mexicano Sergio Pérez, que não vinha agradando nos últimos anos.

Com a oportunidade de ser titular na equipe principal, Lawson não conseguiu desempenhar. Nas duas primeiras etapas, ele não passou do Q1 durante as classificações, largando no fundo do grid. Além disso, o neozelandês não obteve sucesso durante as provas, sem pontuar até então.

Na Austrália, Lawson largou em 18º e não terminou a corrida, pois rodou na parte final. Na China, ele foi o último colocado nas classificações da sprint e da prova principal, terminando em 14º e 15º, respectivamente.

Por outro lado, Tsunoda já tem três pontos, conquistados na sprint chinesa. Além disso, o japonês largou em quinto na Austrália e em nono na China.

