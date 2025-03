Bortoleto lamenta trânsito e culpa pilotos da Ferrari por penúltimo lugar no grid: "Frustrante"

Diferentemente de sua estreia na Fórmula 1, na etapa de abertura na Austrália, Gabriel Bortoleto saiu insatisfeito do treino classificatório para o GP da China , na madrugada deste sábado. Afinal, desta vez o brasileiro não conseguiu levar a Sauber ao Q2 e amargou a 19ª posiçã o e penúltima posição no grid de largada no circuito de Xangai.

— Acabei saindo dos boxes, e acho que as Ferrari decidiram fazer uma volta de preparação. Eles estavam já na pista e o (Charles) Leclerc e o (Lewis) Hamilton, na volta de aquecimento, meio que ficaram na minha frente. Eu tentava passar e eles ficavam trancando — explicou Bortoleto à Band. — Só que, com esses pneus, a gente precisa aquecer muito na volta de saída de box. Eu não consegui porque eles ficavam lentos, toda vez que eu tentava passar, eles trancavam — disse o piloto, que também sofreu com o tráfego na reta final do Q1.