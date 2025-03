Abaixo, Zero Hora lista cinco destaques para ficar de olho nas pistas de Xangai.

McLaren vai sobrar?

Ainda assim, Lando Norris segurou e venceu a corrida. A atual campeã do mundial de construtores já encerrou a temporada passada com o melhor carro. A tendência é que o ritmo se mantenha na China, e o carro ande na frente mais uma vez.

Verstappen e o ritmo da Red Bull

Verstappen "carregou" Red Bull no GP da China.

Outro fato recorrente de 2024 aconteceu no GP da Austrália: enquanto Verstappen tirou mais do que podia da Red Bull, o companheiro de equipe, o jovem Liam Lawson, andou devagar o fim de semana todo, e sequer completou a corrida.

Verstappen, por outro lado, foi o segundo colocado. Atual tetracampeão, ele tem convivido com a diferença entre o próprio ritmo e o dos companheiros de equipe. Vai ser outra questão a ser observada na China.

Primeira sprint da temporada

Mas o que isso significa, para além de mais pontos em disputa? Com menos treinos livres e mais atividades "valendo", a margem para erro é menor. Vai ser interessante observar, especialmente os mais jovens.

A pole da sprint ficou com Lewis Hamilton . O britânico foi o mais veloz na classificação, disputada na madrugada desta sexta-feira (21).

Bortoleto e o desempenho dos novatos

Os novatos, aliás, ficaram devendo na abertura da temporada. Mesmo sem culpa no acidente, o brasileiro Gabriel Bortoleto rodou e abandonou , sem conseguir concluir sua primeira corrida na Fórmula 1.

Hamilton vai entregar mais?

Britânico foi apenas o 10º na estreia com a Ferrari.

Havia grande expectativa pela estreia do heptacampeão do mundo, Lewis Hamilton, na Ferrari. Mas o desempenho foi decepcionante para os fãs: apenas a 10ª colocação no Grande Prêmio da China.