GP da China de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

Lando Norris venceu a prova na Austrália. Paul Crock / AFP

A segunda parada da Fórmula 1 na temporada será em Xangai, para o Grande Prêmio da China. A etapa será a primeira do ano com corrida sprint.

O treino que define o grid de largada da prova principal está programado para as 4h de sábado (22). A corrida começa à 4h de domingo (23).

Na abertura da temporada, Lando Norris, piloto da McLaren, conseguiu a vitória no GP da Austrália.

O brasileiro Gabriel Bortoletto não completou a prova e teve que abandonar antes do término.

O que mudou

Mais uma vez, a temporada contará com 24 etapas. A última etapa do ano será disputada em Abu Dhabi, em 7 de dezembro. O GP Brasil está programado para 9 de novembro e será a 21ª corrida do calendário.

A Fórmula 1 segue muito parecida com a do ano passado. O regulamento sofreu poucas modificações. Uma delas é que o ponto dado para a volta mais rápida da corrida não existe mais — o ponto extra ficou em vigor entre 2019 e 2024.

A segunda diz respeito à classificação. A partir de 2025, caso os comissários concluam que é impossível realizar uma sessão de classificação, o grid de largada será definido com base na classificação do Mundial de pilotos e não com base nos treinos livres.

Mudanças nas equipes

Em 2024, pela primeira vez na história, a Fórmula 1 começou a temporada sem nenhuma troca de pilotos. Este ano será diferente. A principal mudança é a chegada de Lewis Hamilton à Ferrari. O jovem Kimi Antonelli, de 18 anos, será o seu substituto na Mercedes.

Carlos Sainz, que deixou a Ferrari para a entrada de Hamilton, será piloto da Williams.

A Alpine terá o novato Jack Doohan como cara nova. A Haas terá uma dupla de novos pilotos, com o francês Esteban Ocon e o britânico Oliver Bearman, que chegou a correr por Haas e Ferrari no ano passado.

A Racing Bulls contará com o estreante Isack Hadjar como novidade. Liam Lawson correrá pela Red Bull no lugar do demitido Carlos Peres. Para fechar o troca-troca, Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg formam a dupla da Sauber.

Horários e onde assistir ao GP da China

Sexta-feira (21)

Treino Livre 1 - 0h30min - Bandsports

Qualyfing Sprint Race - 4h30min - Bandsports

Sábado(22)

Sprint Race - 0h - Band e Bandsports

Qualyfing da Corrida - 4h - Band e Bandsports

Domingo (23)

Corrida - 4h - Band e Bandsports

Fórmula 1 2025: classificação do campeonato de pilotos

1. Lando Norris (McLaren / Mercedes) — 25 pontos

2. Max Verstappen (RBR / Honda) — 18 pontos

3. George Russell (Mercedes) — 15 pontos

4. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) — 12 pontos

5. Alexander Albon (Williams / Mercedes) 10 — pontos

6. Lance Stroll (Aston Martin / Mercedes) 8 — pontos

7. Nico Hulkenberg (Sauber / Ferrari) — 6 pontos

8. Charles Leclerc (Ferrari) — 4 pontos

9. Oscar Piastri (McLaren / Mercedes) — 2 pontos