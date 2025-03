A união entre Roger Machado e D’Alessandro deu certo para o Inter

Conhecimento técnico de Roger Machado é incontestável. Reprodução / Inter TV

Já virou tradição a publicação dos bastidores colorados nas redes sociais do Inter. Obviamente, após o título gaúcho, não seria diferente.

Na última quarta-feira (19), a equipe de comunicação do Inter postou um ótimo conteúdo mostrando como foram os momentos que antecederam a final do Gauchão.

No vídeo, é possível acompanhar as palestras do técnico Roger Machado antes das duas partidas e a mobilização dos atletas durante e depois do Gre-Nal.

Esse tipo de material é importante para aproximar o torcedor do dia a dia do clube. Acredito que todas as ferramentas que possam trazer a arquibancada para dentro do vestiário são pilares fundamentais na mobilização de todos os envolvidos do futebol colorado.

As redes sociais são uma novidade nem tão nova assim que podem ser utilizadas para gerar receita por meio de vendas de materiais do clube e novos sócios. O Inter parece ter entendido isso cedo e tem utilizado essas plataformas ao seu favor.

Motivação extra

Ainda sobre o último vídeo de bastidores, dois momentos chamaram a atenção: as falas de Roger Machado para dimensionar ao grupo de jogadores o tamanho da partida e a energia de D’Alessandro para motivar os atletas.

O casamento Roger e D’Alessandro funcionou perfeitamente. Antes da chegada do argentino, imaginava-se que isso poderia ser um problema internamente. Porém, a realidade é o oposto. Os dois profissionais se complementam.

Conhecimento e experiência

O conhecimento técnico de Roger Machado é incontestável. Ele entende de futebol como poucos. A forma didática como o treinador traz os detalhes do jogo e a importância de buscar a vitória conquistaram o plantel colorado.

Em paralelo, ainda com a experiência do campo exalando, D’Alessandro traz sua idolatria e conhecimento sobre o Inter para dentro do vestiário.

Ninguém, atualmente, entende o Inter como ele. Ter um dirigente com essas características é essencial para a engrenagem do departamento de futebol do clube funcionar.

Acerto do presidente

Esse é mais um acerto do presidente Alessandro Barcellos. A coragem para buscar Roger, apesar das críticas à época, proporcionou um time que joga com extrema qualidade.

Abrir conversas com D’Alessandro, mesmo tendo discordâncias com o ídolo colorado, mostra como o presidente está colocando os interesses do clube antes do seus.