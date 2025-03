Os reforços que devem elevar o nível do Inter na temporada

Diego Rosa foi uma das recentes contratações do Colorado. Ricardo Duarte / Inter

Por conta do ritmo do Campeonato Gaúcho na sua reta final, pouco se falou sobre os reforços colorados para a sequência da temporada. O foco era na conquista da competição e nos fatores além do campo que se apresentaram, como o caso da arbitragem que trouxe inúmeras polêmicas para o contexto do futebol gaúcho.

Porém, após os estaduais é que o ano começa de verdade. Quem se saiu bem nos primeiros meses precisa confirmar o bom desempenho. Por outro lado, os times que não apresentaram bom futebol têm a necessidade de dar uma resposta ao seu torcedor.

Após o período de inscrições no Gauchão, o Inter anunciou a chegada de Juninho, Diego Rosa e Óscar Romero. As contratações são importantes para reforçar setores do campo em que a equipe necessitava de volume.

Apesar do bom momento de Victor Gabriel, antes mesmo do jovem atleta demonstrar potencial, já se falava do quanto o Inter precisava trazer um zagueiro. A incerteza em relação a Thiago Maia fez com que os dirigentes colorados se movimentassem na busca por um volante. E, por último, Romero chega para ser alternativa ao Alan Patrick.

Nenhum desses atletas chega com status de titular. Porém, levando em consideração o número de competições do clube e como o calendário está completamente lotado, é necessário fazer volume no plantel. Ao mesmo tempo em que o técnico Roger Machado precisa de alternativas, é importante que essas peças tenham qualidade para não causarem um grande declínio técnico quando ingressarem na equipe. Acredito que esses reforços são suficientes para proposta de tornar o elenco robusto.

Sem dúvidas, Romero não conseguirá render a mesma coisa que Alan Patrick. O camisa 10 é nosso craque. Poucos times no mundo têm um substituto à altura no banco de reservas. A grande questão é que Romero joga na função. Sua presença garante a continuidade do modelo de jogo mesmo em uma possível ausência do nosso capitão. No Gauchão, quando perdemos Alan, Roger teve que improvisar Borré ou Carbonero naquele setor do campo. Pensando nas dificuldades da temporada, isso não daria certo contra adversários qualificados.

A chegada de Juninho anima para que o time não dependa exclusivamente da regularidade de Victor Gabriel. No momento, o jovem zagueiro é unanimidade. Com o começo do Brasileirão, Victor será testado constantemente. Assim como todo o time, os jogadores serão retirados da zona de conforto do estadual que tem apenas dois grandes rivais que são Grêmio e Juventude. Ter a opção de um jogador experiente traz segurança para a comissão técnica e torcida pensando no restante do ano.

O Inter não tem condições de montar elencos com dois times titulares, como Palmeiras e Flamengo. A questão financeira coloca limites para o clube. O importante é que com as ferramentas que tem na mesa, a gestão tem procurado formar um grupo competitivo. A certeza é que, pelo menos em uma das competições, temos condições de disputar com chances de título.