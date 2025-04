Um Gre-Nal para o Inter explorar as fragilidades do rival

O Inter tem um modelo de jogo estabelecido e evolui a cada partida. Jefferson Botega / Agencia RBS

A superioridade colorada nos últimos clássicos diante do Grêmio e o período sem perder no confronto colocam a confiança do torcedor no céu. E não tem como ser diferente.

O Gre-Nal é um jogo difícil. Cenários nos quais um é muito melhor do que o outro são raros. Por conta disso, o Inter precisa aproveitar esse momento para consolidar ainda mais o futebol do time. Essa é a missão dos jogadores na partida deste sábado (19), na Arena.

Com certeza, o Grêmio vai apresentar fragilidades durante os noventa minutos. A crise que está tomando conta do ambiente tricolor pode fazer com que o ambiente do estádio vire algo positivo para o Inter. Além disso, do outro lado, o técnico é interino. Ele não tem controle de fatores negativos do time e pouco pode fazer para surpreender Roger Machado.

Vale lembrar que Gustavo Quinteros foi demitido na quarta-feira (16) e os jogadores do Grêmio tiveram pouco tempo para treinar. Já no Inter o contexto é completamente diferente. A equipe tem um modelo de jogo estabelecido e evolui a cada partida.

O Gre-Nal do Campeonato Brasileiro é comentado desde a final do Gauchão. A partir daquele jogo se projetou que o trabalho do treinador gremista seria continuado ou terminado no confronto deste sábado. Não deu tempo. Porém, os impactos dessa demissão pautam o confronto entre Inter e Grêmio. Sabendo disso, a torcida está sedenta por uma goleada no rival.

De fato, o Grêmio tem escapado de sofrer goleadas do Inter nos últimos anos. Cada jogo com sua peculiaridade tem adiado a concretização desse desejo colorado. E por conta do momento atual, levando em consideração a fragilidade do lado azul, é impossível não imaginar que nesta partida o Inter possa afundar ainda mais os tricolores.

A busca por uma goleada precisa ser pauta exclusiva do torcedor. Entrar em campo pensando nisso pode prejudicar o desempenho do time. Vencer por vários gols de diferença é consequência do que é feito dentro de campo. O primeiro passo é confirmar a superioridade e vencer mais um Gre-Nal dentro da Arena. Uma coisa de cada vez. Mas seria lindo vencer goleando.