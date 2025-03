Além dos reforços que retornarão do departamento médico, o técnico Roger Machado poderá contar com três atletas recém-contratados : o zagueiro Juninho, o volante Diego Rosa e Óscar Romero.

De acordo com a avaliação da comissão técnica, o trio está em boas condições . Eles treinam há duas semanas com os companheiros e não apresentam limitações nem falta de ritmo de jogo pelo período de inatividade.

A estratégia do clube é deixá-los no banco até eles adquirirem o melhor condicionamento. Os reforços devem ser relacionados contra o Flamengo, na abertura do Brasileirão, no dia 29 de março, no Maracanã.