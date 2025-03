Conmebol divulga tabela do Inter na Libertadores 2025; veja a data dos jogos da fase de grupos

Libertadores inicia para o Inter no dia 3 de abril. Divulgação / Conmebol

O Inter já sabe quando serão realizados seus jogos na fase de grupos da Libertadores 2025.

A Conmebol detalhou a tabela da competição na noite desta terça-feira (18), um dia após o sorteio que colocou Nacional, Atlético Nacional e Bahia no caminho do Colorado.

A estreia do Inter no torneio será no dia 3 de abril (quinta-feira), contra o Bahia, fora de casa. O duelo será na Fonte Nova, em Salvador.

Depois, o time gaúcho terá duas partidas no Beira-Rio: contra o Atlético Nacional, no dia 10 de abril (quinta-feira), às 19h, e em 22 de abril, (terça-feira), às 21h30min, diante do Nacional-URU.

No returno, o Colorado vai à Colômbia, para encarar o Atlético Nacional, em 8 de maio (quinta-feira). No dia 15 (quinta-feira), enfrenta o Nacional, no Uruguai. Por último, fecha a fase de grupos em casa, contra o Bahia, dia 28 de maio (quarta-feira).

Data e horário dos jogos do Inter na fase de grupos

1ª rodada

Bahia x Inter — Arena Fonte Nova — 19h — 3 de abril (quinta-feira)

2ª rodada

Inter x Atlético Nacional — Beira-Rio — 19h — 10 de abril (quinta-feira)

3ª rodada

Inter x Nacional — Beira-Rio — 21h30min — 22 de abril (terça-feira)

4ª rodada

Atlético Nacional x Inter — Atanasio Girardot — 21h30min — 8 de maio (quinta-feira)

5ª rodada

Nacional x Inter — Gran Parque Central — 19h — 15 de maio (quinta-feira)

6ª rodada

Inter x Bahia — Beira-Rio — 19h — 28 de maio (quarta-feira)