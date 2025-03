Na volta da folga, Inter se prepara para maratona de 19 jogos em 64 dias

Roger se prepara para uma maratona a partir de 29 de março. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

É bom que os profissionais colorados aproveitem bem a folga que termina quinta-feira (20) e a última semana de preparação antes de começar o Brasileirão. A partir de 29 de março, por pouco mais de dois meses, serão jogos em meios e finais de semana até 1º de junho, quando finalmente o apertado calendário dará uma folga, 19 jogos em 64 dias. Essa sequência envolverá 11 jogos do Brasileirão, toda a primeira fase da Libertadores e o começo da Copa do Brasil. Veja o calendário de partidas no final desta reportagem.

Para piorar a situação colorada, os adversários não são nada fáceis. O primeiro compromisso dessa maratona é o Flamengo no Maracanã. Depois, visita o Bahia na estreia da Libertadores. A sequência é de Cruzeiro e Atlético Nacional-COL em Porto Alegre, antes de cruzar o país novamente para enfrentar o Fortaleza.

Um fato interessante sobre a matarona

Aí vem uma questão curiosa, que vai depender do sorteio da Copa do Brasil. Se a primeira partida for no Beira-Rio, o Inter disputará cinco jogos seguidos na Capital: Palmeiras, Grêmio, Nacional-URU, Juventude e essa estreia no mata-mata nacional. O Gre-Nal será na Arena, mas ainda em Porto Alegre.

Caso o sorteio aponte para um começo longe do RS, serão cinco partidas seguidas longe do Estado: o começo da Copa do Brasil, Corinthians em São Paulo, Atlético Nacional em Medellín, Botafogo no Rio e Nacional em Montevidéu.

Definição de prioridades

Isso tudo demandará um desenvolvimento também de logística. Essa era uma das preocupações da direção durante o sorteio da Libertadores, em Luque, na segunda-feira (17). Concluído o calendário, o desafio será organizar os melhores caminhos.

O preparador físico Michel Huff, especialista em ciência no esporte, atual preparador físico do Lipaja, da Letônia, aponta alguns atalhos. Um deles é deixar claros os objetivos quando se encara uma maratona assim: ganhar o maior número de pontos em disputa, ter um percentual baixo de lesões e a rotatividade de baixa contingência, colocando em campo os top-15 de jogadores que os clubes têm, para manter a qualidade.

— Os jogos permitem cinco trocas, quem tem o grupo com mais qualidade e jogadores mais preparados vai ter mais vantagem nesse processo — exemplifica o profissional.

Será preciso, na visão do profissional, aplicar recursos em voos fretados, hotéis e campos de treino de qualidade fora de Porto Alegre, profissionais qualificados na preparação física, na fisiologia, na logística, com uso de tecnologias avançadas. O clube terá de ter capacidade para realizar o melhor processo de recuperação pós-jogo com avaliações, exames de diagnósticos, alimentação, suplementação e descanso adequado.

Papel dos jogadores

Os atletas também terão de fazer sua parte. Não é a primeira vez que uma maratona dessas será disputada no Brasil, os jogadores, de certa forma, estão acostumados. Mas é difícil manter um nível alto. Em 2005, o Inter viveu situação semelhante com a remarcação de jogos apitados por Edilson Pereira de Carvalho, flagrado na Máfia do Apito. O time deve de jogar novamente contra o Coritiba, o que apertou definitivamente o calendário.

Bolívar fazia parte daquele time. O capitão da Libertadores de 2010 recorda a correria de cinco anos antes, em que o time aproveitou, inclusive e embalou uma campanha ainda hoje recordada como uma das injustiças do Brasileirão. Para ele, será necessário um suporte completo para sobreviver a tantos jogos, ainda mais tão difíceis.

— Tudo terá de ser administrado pela parte médica. Tem atletas que, quando jogam uma partida, às vezes requerem 48 horas de de recuperação, enquanto outros precisam de um pouco mais. Me parece que já se formou um grupo mais recheado porque sabia o que viria pela frente. Acredito que Roger vai preparar bem os atletas, com tratamento especial, principalmente para os considerado titulares. Vejo o Inter como uma equipe competitiva em todas as competições — finaliza.

Nesta quinta-feira (20), o grupo todo se apresenta para o começo da parte nacional e internacional do calendário. A mais corrida, a que exige mais viagens e que enfrenta os adversários mais poderosos. É preciso que todos estejam descansados e preparados.

Calendário do Inter

Algumas datas do Brasileirão poderão ser alteradas devido à tabela da Libertadores divulgada nesta terça-feira (18).

Flamengo (Maracanã) - 29/3

Bahia (Fonte Nova) - 3/4

Cruzeiro (Beira-Rio) - 6/4

Atlético Nacional (Beira-Rio) - 10/4

Fortaleza (Castelão) - 13/4

Palmeiras (Beira-Rio) - 16/4

Grêmio (Arena) - 20/4

Nacional (Beira-Rio) - 22/4

Juventude (Beira-Rio) - 27/4

Copa do Brasil (a definir)- 30/4

Corinthians (Itaquera) - 4/5

Atlético Nacional (fora) - 8/5

Botafogo (Nilton Santos) - 11/5

Nacional (fora) - 15/5

Mirassol (Beira-Rio) 18/5

Copa do Brasil (a definir) - 21/5

Sport (Ilha do Retiro) - 25/5

Bahia (Beira-Rio) - 28/5

Fluminense (Beira-Rio) - 1º/6