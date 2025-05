Definidas as datas e a ordem dos desfiles do Carnaval 2026 em Porto Alegre 

Evento ocorreu na noite desta quinta-feira (8). Gustavo Gossen / Agência RBS

Ainda faltam nove meses para o Carnaval de Porto Alegre, porém a expectativa para os desfiles de 2026 já começou.

Isso porque o sorteio da ordem das apresentações foi realizado na noite de quinta-feira (8), no segundo piso do Mercado Público da Capital. No evento, também foram anunciadas as datas dos principais eventos oficiais.

As escolas de samba dos grupos Ouro e Prata vão cruzar a passarela do Complexo Cultural do Porto Seco nos dias 27 e 28 de fevereiro. Antes disso, em 21 de fevereiro, as agremiações do Grupo Bronze se apresentam na Esplanada da Restinga.

Por ser a atual campeã, a Imperadores do Samba teve a possibilidade de escolher o dia e o horário do seu desfile. A presidente Luana Costa optou por ser a terceira escola da noite de sábado.

Confira a ordem dos desfiles

21 de fevereiro (sábado)

Grupo Bronze

Convidada: Imortais Tricolores

Convidada: Gaviões da Vila Nova

Mocidade Independente da Lomba do Pinheiro

Unidos do Guajuviras

Império dos Herdeiros

Acadêmicos da Orgia

Império da Zona Norte

Samba Puro

27 de fevereiro (sexta-feira)

Grupo Prata

União da Vila do IAPI

Protegidos da Princesa Isabel

Filhos de Maria

Academia de Samba Praiana

Grupo Ouro

Bambas da Orgia

Imperatriz Dona Leopoldina

Império do Sol

Unidos de Vila Isabel

15 de março (sábado)

Tribo carnavalesca Os Comanches

Grupo Prata

Academia de Samba Cohab-Santa Rita

Copacabana

Realeza

Unidos da Vila Mapa

Grupo Ouro

União da Tinga

Acadêmicos de Gravataí

Imperadores do Samba

Estado Maior da Restinga

Fidalgos e Aristocratas

O evento que definiu as datas dos desfiles teve apresentação de Odir Ferreira e foi organizado por Israel Ávila, diretor de eventos do Carnaval de Porto Alegre. Assim como ocorre no Rio de Janeiro, o sorteio com antecedência permite um melhor planejamento para o público e escolas de samba.

Além dos presidentes e representantes das agremiações, participaram do evento a secretária municipal da Cultura, Liliana Cardoso; a presidente da União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (UECGAPA), Kelly Ramos; o vice-presidente da União das Escolas de Samba de Porto Alegre (UESPA), André Nunes; do rei Momo, Jefferson Amorim; e das princesas Josiane Luz e Karen de Souza.

Mais eventos

Outros eventos oficiais foram confirmados. O concurso para eleger a nova Corte do Carnaval será em 9 de novembro e vai acontecer junto com a escolha da Corte da Diversidade. As inscrições vão de 15 de agosto a 15 de setembro.

A tradicional Descida da Borges, no Centro Histórico da Capital, ganhou duas datas: 2 de dezembro (alusivo ao Dia Nacional do Samba) e 16 de janeiro.