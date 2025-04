O que mais importa no confronto do Inter com o Nacional-URU

Inter tem tudo para repetir a atuação que teve na vitória sobre o Atlético Nacional, em 10 de abril. Jefferson Botega / Agencia RBS

Na média, o Inter tem superado positivamente o mês de abril. Levando em consideração as adversidades que se apresentaram e a dificuldade dos jogos, o time correspondeu à expectativa dos torcedores. O resultado do Gre-Nal poderia ser melhor, mas se tratando de clássico e conhecendo o histórico de empates do confronto, o 1 a 1, na Arena, é normal. Além disso, o Grêmio esticou a corda para dar uma resposta ao seu torcedor. Se a partida acontecesse no Beira-Rio, o resultado seria diferente a favor do Inter.

Passada a “Copa Gre-Nal", chegou o momento da verdadeira prioridade. A Libertadores da América está em uma fase decisiva para o Inter. Os quatro pontos somados nos dois primeiros jogos colocaram o clube em uma posição confortável na tabela do grupo F. Com uma vitória simples diante do Nacional do Uruguai, a tendência é que a liderança permaneça com o colorado. Mesmo que o Bahia vença é improvável que consiga tirar a diferença no saldo de gols.

Depois do confronto desta terça-feira (22), a equipe colorada tem dois jogos fora de casa. O primeiro é diante do Atlético Nacional, na Colômbia. A missão é complicada para o time de Roger Machado. Na sequência, o compromisso é no Uruguai, novamente contra o Nacional. Tecnicamente o Inter é superior aos uruguaios. Porém, o fator local pode pesar. Por isso, é essencial confirmar os três pontos em casa.

Tudo indica que Bahia e Atlético Nacional vão vencer suas partidas em casa contra o Nacional. Esse será um fator de desequilíbrio para definir os classificados a próxima fase.

A torcida colorada estará presente em peso novamente. Uma das principais armas do Inter na Libertadores tem que ser o Beira-Rio. O apoio da torcida será importante para que o time consiga uma vitória tranquila. A missão dos jogadores é utilizar esse ambiente favorável para buscar o resultado que pode encaminhar a classificação do time para o mata-mata.