Com dois golaços de Valencia, Equador vence a Venezuela pelas Eliminatórias

Enner Valencia foi ovacionado pela torcida local. Rodrigo BUENDIA / AFP

Atacante do Inter e do Equador, Enner Valencia está em grande fase. O camisa 13 foi o protagonista da vitória de sua seleção sobre a Venezuela, nesta sexta-feira (21), pelas Eliminatórias da Copa, por 2 a 1. O colorado marcou dois golaços e ainda desperdiçou um pênalti, que ele mesmo sofreu.

Como de praxe, Valencia começou como titular e capitão. Ao deixar o campo, aos 39 do segundo tempo, foi ovacionado no Estádio Casa Blanca. Além de ser aplaudido de pé, teve seu nome entoado pelos equatorianos.

Com o resultado, o Equador ultrapassa o Brasil na tabela e, sobe para a segunda colocação, com 22 pontos. A liderança é ocupada pela Argentina.

Atuação de luxo

O atacante colorado liderou as ações do ataque equatoriano do início ao fim. Aos 15 minutos de jogo, já somava duas chances claras de gols, mas que não foram convertidas.

Valencia abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu um lançamento na área, dominou no peito e, com pouco ângulo, chutou cruzado: a bola bateu no chão antes de encobrir o goleiro Romo, da Venezuela: 1 a 0 para os donos da casa.

Com menos de um minuto da etapa final, o atacante ampliou. A defesa da Venezuela errou um passe na meia cancha e Valencia soube aproveitar.

O camisa 13 avançou até a entrada da área e chutou na saída do goleiro, encobrindo e ampliando a vantagem equatoriana.

O gol da Venezuela saiu nos acréscimos da etapa final. O camisa 9 Cádiz descontou para os visitantes.

Retorno ao Inter

O atacante estará a serviço de sua seleção até a próxima terça-feira (25), quando o Equador encara o Chile, fora de casa.

Valencia deve ficar à disposição de Roger Machado para a estreia no Brasileirão, diante do Flamengo, no Maracanã, no próximo dia 29.

