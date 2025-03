Técnico do Uruguai elogia atuação de Rochet: "Não cometeu erros"

Desde o início de dezembro de 2024 afastado dos gramados , Rochet voltou a atuar na derrota do Uruguai na última sexta-feira (21) para a Argentina, por 1 a 0, pelas Eliminatórias . Mesmo assim, o desempenho do goleiro do Inter agradou.

O Uruguai volta a entrar em campo na terça-feira (25), diante da Bolívia , em El Alto, estádio que fica a 4,1 mil metros acima do nível do mar. Ao que tudo indica, Rochet deve seguir como titular.

O Inter aguarda o retorno do goleiro da data Fifa para fazer uma reavaliação. Rochet teve uma tendinose no joelho esquerdo. A tendência é de que ele reassuma a titularidade no time do técnico Roger Machado.