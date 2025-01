Sergio Rochet quebrou o silêncio , nesta sexta-feira (31), no CT Parque Gigante, enquanto se preparava para mais uma sessão de recuperação física. O goleiro, que ainda não atuou em 2025, em tratamento de duas lesões diferentes, uma no joelho esquerdo e outra muscular, admitiu a provável data de retorno aos campos .

Em entrevista à Rádio 810 AM, do Uruguai, entre um mate e outro, o goleiro explicou o status da recuperação :

— Não estou treinando no campo desde que voltei em janeiro. Tive uma tendinite desde julho do ano passado, não parei de jogar, terminei o ano com muitas dores. Somando a isso, cinco rodadas antes de terminar o Brasileirão, tive um choque numa partida e rompi um músculo numa zona de coalizão com uma contusão — revelou e complementou: