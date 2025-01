Inter oficializa venda de Rômulo para o futebol mexicano

Rômulo disputou 72 jogos pelo Inter e marcou um gol. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A trajetória do volante Rômulo, 24 anos, no Inter chega ao fim nesta sexta-feira (31). Ele foi negociado para o Tigres, do México, que já havia confirmado o acerto no início da semana.

O contrato com o clube mexicano é de cinco temporadas. Com a camisa do Inter, o volante realizou 72 partidas e marcou um gol.

Rômulo chegou ao Inter em 2023, após destaque no Athletic-MG, contratado por R$ 3 milhões, divididos em 10 parcelas. O clube mineiro ficou com parte do passe do atleta.

