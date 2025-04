Roger reforça ataque na delegação do Inter que viaja à Bahia

Lucca Holanda, 22 anos, será atração no banco contra o Bahia.

O técnico Roger Machado decidiu reforçar o número de centroavantes na delegação do Inter que viaja a Salvador, para a estreia na Copa Libertadores nesta quinta-feira (3), contra o Bahia .

O garoto Lucca, 22 anos, foi relacionado e será opção no banco de reservas. Também integram a lista Enner Valencia e Rafael Borré, que disputam uma vaga na equipe titular.

Conforme apurado por Zero Hora, Lucca ingressou na vaga do volante Diego Rosa, que viajou ao Rio de Janeiro para a partida contra o Flamengo, mas não poderá atuar na quinta por ainda estar vinculado ao clube baiano .

Disputa no ataque

Os treinos da semana indicam que Enner Valencia deve ganhar a vaga de titular , com Rafael Borré indo para o banco de reservas. Porém, para os próximos jogos, a disputa está aberta entre os dois atletas.

Além disso, Rochet, lesionado, dá lugar a Anthoni, com Ivan Quaresma passando a compor o banco de reservas.

Escalação

Lista de relacionados:

