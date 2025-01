Inter oficializa a contratação do lateral-esquerdo Ramon 

Jogador assinou contrato até o final de 2027. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação do lateral-esquerdo Ramon. O jogador de 23 anos assina contrato até o final de 2027.

Ramon pertencia ao Olympiacos, da Grécia. No ano passado, defendeu o Cuiabá, time pelo qual fez 46 jogos, com dois gols e quatro assistências, e foi campeão mato-grossense. Antes, estava emprestado ao Espanyol, de onde saiu após 15 partidas para voltar ao Brasil.

Ramon Ramos Lima é natural de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e se formou nas categorias de base do Nova Iguaçu e do Flamengo.

No Rubro-Negro, venceu o Brasileirão Sub-20, a Copa do Brasil Sub-17 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também fez parte das campanhas dos títulos cariocas de 2020 e 2021. Seu primeiro clube depois do Flamengo foi o Bragantino, em 2022.

Ramon acabou vendido pelo Flamengo ao Olympiacos em janeiro de 2023 por 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões na época). Desde então, fez somente 11 jogos pelo clube grego.

Depois que retornou do Cuiabá, não foi utilizado pelo Olympiacos.

