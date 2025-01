Inter x Avenida: tudo sobre o jogo da quarta rodada do Gauchão. Arte GZH

Inter x Avenida se enfrentam neste domingo (2), às 20h30min, pela quarta rodada do Gauchão 2025. O jogo ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de uma vitória sobre o São José, por 2 a 0, na última rodada. Já o Alviverde perdeu seu último duelo, contra o Pelotas, por 1 a 0.

Escalações para Inter x Avenida

Inter: Anthoni; Aguirre (Nathan), Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Thiago Maia e Alan Patrick; Wanderson, Borré e Wesley. Técnico: Roger Machado.

Avenida: Rodrigo Mamá; Jhon Lennon, Micael, Dadalt e David Luis; Amaral e Laion; Héctor Bustamante (Yonathan Gorgoroso), Tallyson e Matheus Martins; Michel. Técnico: William Campos.

Arbitragem para Inter x Avenida

Wagner Echevarria, auxiliado por Luiz Paulo Rodrigues e Douglas Israel Vidarde. VAR: Jean Pierre Lima.

Onde assistir a Inter x Avenida

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h45min ;

; Acompanhe também a cobertura em vídeo em ZH a partir das 18h;

O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam

Inter

A tendência é de que o Inter utilize uma equipe próxima da força máxima contra o Avenida, preservando apenas atletas que, eventualmente, apresentem desgaste elevado.

O volante Fernando, por exemplo, pela idade e pelo histórico, pode dar lugar a Ronaldo. No mais, Roger deve ir com o que tem de melhor.

Avenida

Ainda sem vencer no Gauchão, o Avenida tem uma dura missão contra o Inter, no Beira-Rio. Também com força máxima, devem se fechar para buscar ao menos pontuar fora de casa.

Ingressos para Inter x Avenida

Sócios das categorias Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar, Academia do Povo e Colorado Titular (Carteira Vermelha) podem realizar o check-in através do Mundo Colorado.

Os ingressos no setor Coração do Gigante, já estão disponíveis no site www.coracaodogigante.com.br.

A bilheteria física, localizada no andar térreo do Edifício Garagem, funcionará no sábado (1º), das das 10h às 17h, e no domingo, das 10h às 21h30min, de acordo com a disponibilidade.

Aqueles que utilizarem a modalidade de meia-entrada ou ingresso criança devem realizar a troca do voucher na bilheteria. Para isso, é obrigatória a apresentação de documento comprobatório do direito ao benefício e documento oficial com foto.