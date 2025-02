Os três motivos para o Inter projetar apenas 15 mil torcedores na partida contra o Avenida

A projeção de público feita pelo Inter para o duelo com o Avenida, válido pela 4ª rodada do Gauchão, é de cerca de 15 mil pessoas. Se confirmado o número, será o menor da temporada como mandante. O Colorado elenca três motivos para gerar o fato.

O primeiro motivo é o horário do confronto. Segundo a direção do Inter, a partida em pleno domingo à noite, durante o auge do verão, prejudica o comparecimento de torcedores, principalmente do interior.