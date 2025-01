Por que o Gre-Nal 444 vai ser na Arena

Arena do Grêmio será palco do Gre-Nal 444. Omar Freitas / Agencia RBS

O Gre-Nal 444, pela sexta rodada do Gauchão 2025, será realizado em 8 de fevereiro, 21h, na Arena do Grêmio. A escolha pela casa do Tricolor para a realização do clássico é simples, pois a cada ano existe alternância de mando de campo no Gre-Nal da primeira fase do Estadual.

Na edição 2024, o clássico foi disputado no Beira-Rio. No ano anterior, o palco foi a Arena, e assim por diante. Ou seja, em 2026 o Gre-Nal será disputado no estádio do Inter.

Não é uma regra formalizada, porém existe essa concordância entre as equipes. Ao todo, o clássico já foi disputado 177 vezes no Gauchão, com vantagem colorada de 58 vitórias contra 55.