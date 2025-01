Inter implementa novo modelo de acesso em todos os setores do Beira-Rio

Os torcedores colorados que frequentarem o Beira-Rio nos próximos meses lidarão com uma novidade importante. O Inter anunciou que implementará o sistema de biometria facial em todos os setores do estádio entre fevereiro e julho.

Segundo o clube, a novidade, que já conta com todos os equipamentos necessários devidamente instalados , garantirá um acesso mais ágil e seguro para os colorados e coloradas, além de combater a atividade de cambistas em dias de jogo no Beira-Rio . A ideia, que vinha sendo debatida pelo Inter há mais de dois anos, foi colocada em prática por meio de trabalhos liderados pelas equipes de Segurança e Operações de Jogo.

Desde fevereiro do ano passado, o público que frequenta o portão 5 do Beira-Rio já convive com o sistema, utilizado em caráter de ensaios e ajustes. Agora, os demais setores do estádio passarão pelos necessários testes, de modo a garantir que a tecnologia esteja em plena operação até julho — prazo máximo definido pela Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023).