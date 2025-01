Pelotas vence Avenida e conquista primeira vitória no Gauchão

Venício foi o autor do único gol da partida. Lucas Rhamon / EC Pelotas, Divulgação

O Pelotas venceu a primeira desde o seu retorno ao Gauchão. Em casa, na noite desta quinta-feira (30), fechando a terceira rodada do Estadual, a equipe do Sul do Estado bateu o Avenida por 1 a 0. Venício foi o autor do único gol da partida.

Com o resultado, o Pelotas fica em terceiro no Grupo B, com quatro pontos. Já o Avenida, que ainda não venceu, termina a rodada como o pior lanterna entre as chaves, com apenas um ponto e saldo de dois gols negativos, pelo Grupo A.

Como foi o jogo

A partida foi equilibrada praticamente do início ao fim. O Avenida, em certos momentos do jogo, chegou a ter superioridade, mas não conseguiu ser efetivo.

Logo no início da partida, os visitantes sofreram uma baixa. Um de seus principais atletas, o lateral John Lennon sentiu dores e precisou ser substituído. Mesmo assim, o Alviverde seguiu pressionando e até conseguiu balançar as redes, aos 16 minutos, com Micael, de cabeça. No entanto, o impedimento foi marcado e o VAR confirmou a decisão de campo: gol anulado.

O Pelotas passou a reagir e levar mais perigo ao gol de Rodrigo Mama. O placar de fato saiu do zero apenas nos acréscimos do primeiro tempo, aos 52. Na frente da área, Marcelinho tentou a finalização, mas a bola parou no meio do caminho e ficou com Venício, que teve tranquilidade para marcar o gol.

Na etapa final, o time pelotense, empurrado pela sua torcida na Boca do Lobo, mostrou certa superioridade e agressividade — mas sem conseguir ampliar o placar. Ainda assim, o Avenida teve algumas chances de empatar, mas, assim como na primeiro tempo, sem efetividade.

No final da partida, Leo Ferraz, atacante pelotense, recebeu vermelho direto por carrinho em Branquinho. Porém, o VAR acionou o árbitro Anderson da Silveira Farias para revisar o lance e, assim, o cartão foi retirado.