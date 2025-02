Marcelo Rubens Paiva é agredido em bloquinho no centro de São Paulo

Marcelo Rubens Paiva é porta-estandarte do Acadêmicos do Baixo Augusta.

Autor do livro "Ainda Estou Aqui", que deu origem ao filme de Walter Salles que concorre ao Oscar , o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva foi agredido neste domingo (23) no bloquinho Acadêmicos do Baixo Augusta, em São Paulo.

De acordo com o Metrópoles, Paiva subiu no trio elétrico usando uma máscara da atriz Fernanda Torres, protagonista do filme, quando foi atingido por uma lata de cerveja. Momentos depois, um homem arremessou uma mochila, que acertou o rosto do escritor.