Morre Wilma Erika Veit Schiefferdecker, aos 97 anos

Wilma Erika Veit Schiefferdecker recebeu o título de cidadã emérita de Porto Alegre em setembro de 2022. Escoteiros do Brasil - RS / Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (7), aos 97 anos, Wilma Erika Veit Schiefferdecker. Ela foi um dos mais importantes nomes do movimento escoteiro no Brasil, com 80 anos dedicados à liderança e formação de diferentes gerações.

A informação foi confirmada pelo perfil oficial dos Escoteiros do Brasil, seção Rio Grande do Sul, que definiu Wilma como uma "figura emblemática tanto no Movimento Bandeirante quanto no Escotismo".

"Com mais de 80 anos de promessa escoteira, Wilma Schiefferdecker deixa um legado de inspiração, dedicação e amor ao próximo. Sua história é um testemunho do poder transformador do Escotismo e continuará a motivar novas gerações a trilharem o caminho do serviço e da liderança", diz um trecho da nota divulgada.

Até a publicação deste texto, a causa da morte de Wilma e informações sobre o velório ainda não haviam sido divulgadas.

Trajetória

Wilma Erika Veit Schiefferdecker nasceu em 13 de setembro de 1927. Esposa de Lino Schiefferdecker, foi mãe de Sérgio Antônio Schiefferdecker, Sônia Maria Schiefferdecker Karpouzas e Suzana Maria Schiefferdecker Sommer. Entre 1948 e 1956, atuou como professora e deu aulas de música piano.

Foi integrante das oito primeiras bandeirantes gaúchas filiadas à Federação das Bandeirantes do Brasil. Pioneira no movimento, foi uma das fundadoras do Departamento Bandeirantes da Sogipa, onde atuou até 1960. A ligação com o escotismo começou em 1954.

A partir de 1961, passou a dedicar-se exclusivamente ao movimento escoteiro. Durante a sua trajetória, atuou como conselheira regional, diretora dos cursos básico e avançado e integrou a Comissão Nacional do Ramo Lobinho.

Wilma ainda liderou o Grupo Escoteiro Georg Black e rodou o mundo para representar o Brasil no Jamboree (acampamento mundial de escoteiros) de Copenhague, Montreal, Birmingham, Munique, Buenos Aires, Paris, Montevidéu e Curitiba.