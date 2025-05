PSG vence Arsenal (2-1) na volta das semis e vai enfrentar a Inter na final da Champions

O Paris Saint-Germain derrotou o Arsenal por 2 a 1 nesta quarta-feira (7), no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões, na capital francesa, e vai enfrentar a Inter de Milão na final, no dia 31 de maio, em Munique.

Erguer a taça conhecida como "Orelhuda" tem sido a obsessão do PSG, especialmente desde a chegada de seus donos cataris em 2011. Curiosamente, esta classificação para a final acontece na primeira temporada desde a saída do craque Kylian Mbappé para o Real Madrid, o atual campeão da Champions, mas eliminado este ano nas quartas de final pelo Arsenal.

O georgiano Khvicha Kvaratskhelia deu um susto no time inglês com um chute na trave (17') e a equipe francesa conseguiu acalmar os ânimos e abrir o placar aos 27 minutos: Vitinha cobrou uma falta que a defesa do Arsenal defendeu, mas a bola sobrou para Fabián Ruiz, que finalizou de frente pra meta de pé esquerdo, fora do alcance do compatriota David Raya.