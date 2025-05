Entidades apontam prioridades para o Rio Grande do Sul em encontro na RBS

Encontro aconteceu nesta quarta-feira (7). Fernando Lacerda / Divulgação

Com foco nas pautas prioritárias de diferentes setores da economia e em buscar temas de convergência para fomentar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, o Grupo RBS promoveu, nesta quarta-feira (7), ouvidoria com representantes de entidades da indústria e do comércio do Estado. A conversa integra um conjunto de ações de escuta da sociedade civil lideradas pelo Conselho Editorial da RBS como parte do movimento Pra Cima, Rio Grande, um ano após a catástrofe de maio de 2024.

Entre temas relevantes trazidos pelos líderes desses setores, estão a preocupação com a falta de mão de obra especializada, a necessidade criar o Fundo Constitucional do Sul, a valorização do consumo de produtos locais e a importância da construção de um robusto centro de eventos em Porto Alegre (leia sobre as oito principais pautas abaixo).

O presidente do Conselho de Gestão e publisher do Grupo RBS, Nelson Sirotsky, reforçou a importância da conexão da empresa com as lideranças do Estado:

— A RBS é uma empresa gaúcha, o nosso mercado é o Rio Grande do Sul e estamos iniciando um ciclo de crescimento a partir do Estado. O êxito do Estado para a RBS é tão vital quanto para todos neste encontro, isso nos une. Somos aliados, temos inúmeros pontos de convergência, e faremos o possível para tornar essas demandas realidade.

Leia Mais RBS promove encontro com deputados gaúchos na Câmara Federal para discutir desenvolvimento do RS

CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho reforçou que o diálogo permanente gera esse espírito de convergência em torno dos temas importantes para a sociedade gaúcha:

— Temos que contribuir para que o Rio Grande volte a ser um protagonista, para deixarmos um legado para as próximas gerações.

Além de Sirotsky e de Toigo, participaram da conversa integrantes da diretoria-executiva da RBS, comunicadores e líderes das redações. Veja quem foram os representantes da indústria e do comércio no encontro:

Claudio Bier - presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers)

- presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas do Rio Grande do Sul (Simers) Luiz Carlos Bohn - presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS)

- presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) Antônio Cesa Longo - presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas)

- presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) Irio Piva - presidente da Câmara de Dirigente Lojistas de Porto Alegre (CDL POA)

- presidente da Câmara de Dirigente Lojistas de Porto Alegre (CDL POA) Arcione Piva - presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas)

- presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas) Ubiratã Rezler - presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs)

- presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Simecs) Newton Mario Battastini - presidente do Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul (Sindiquim)

- presidente do Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul (Sindiquim) Claudio Teitelbaum - presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS)

- presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) Gilberto Porcello Petry - presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do RS (Sinmetal)

- presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico do RS (Sinmetal) Edilson Deitos - vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS)

- vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS) Haroldo Ferreira - presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados)

- presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) Régis Sell Haubertt - diretor para o RS da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee)

As prioridades apontadas pelos líderes da indústria e do comércio do RS

Fundo Constitucional do Sul

A criação de um fundo constitucional específico para financiar o desenvolvimento dos Estados do sul do país é considerada fundamental para posicionar a região de forma competitiva em relação a outras que já têm seus fundos, como o Nordeste. Permitiria empréstimos com juros baixos para que empresas investissem na região, o que impulsionaria a economia local e reduziria eventuais disparidades regionais. O fundo poderia potencializar setores econômicos consolidados, como veículos, ou novas vocações econômicas no Rio Grande do Sul, como energias renováveis .

Falta de mão de obra e impacto de benefícios sociais

Há uma grande preocupação em diferentes setores com a escassez de mão de obra qualificada no Estado. Os representantes afirmam que programas sociais como o Bolsa Família, considerado necessário, mas sem limite de duração, podem estar contribuindo para a queda na busca por emprego. Eles sugeriram a implementação de políticas que incentivem a formação e a retenção de talentos, além de programas de requalificação profissional para atender às demandas do mercado de trabalho e à ampliação da atratividade de emprego para os jovens.

Leia Mais RBS realiza encontro com deputados estaduais para discutir retomada do desenvolvimento do RS

Formação profissional e recuperação da educação básica

Os representantes defenderam o reforço das iniciativas existentes e a criação de novas parcerias entre o setor público e o privado para melhorar a qualidade do ensino e oferecer oportunidades de formação técnica e profissional. Entre as propostas citadas estão iniciativas do Sesi, Senai e Sesc e parcerias público-privadas.

Bancada federal no Congresso

Os líderes enfatizaram a necessidade de uma articulação e uma atuação mais efetivas e alinhadas com as demandas do Estado pelos deputados federais e senadores gaúchos. Uma maior convergência em torno dos temas relevantes para o RS será fundamental para garantir recursos e apoio para projetos importantes.

Centro de convenções em Porto Alegre

A criação de um novo e amplo centro de convenções em Porto Alegre, gerido pela iniciativa privada, foi sugerida como uma forma de atrair eventos e fomentar o turismo de negócios na região. Seria um local para receber grandes conferências, feiras e eventos corporativos, contribuindo para a dinamização da economia local e a geração de empregos.

Inovação e expansão de centros de tecnologia

O Estado é considerado de ponta em relação à inovação. Incentivo a startups, desenvolvimento de novos institutos de ciência e tecnologia, inclusive no Interior, e parques tecnológicos devem ter ainda mais visibilidade, como motor para a atração de empresas. Um ambiente favorável, com infraestrutura adequada e programas de apoio ao empreendedorismo, é considerado fundamental para o crescimento econômico.

Infraestrutura, logística e contenção de cheias

Investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos são essenciais para melhorar a conectividade e a eficiência do transporte de mercadorias, tornando o Estado mais competitivo. A implementação de projetos de contenção de cheias é crucial para proteger áreas urbanas e rurais de inundações.

Valorização e consumo dos produtos gaúchos