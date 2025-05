Cantor brasileiro recebe Grammy por engano; entenda a confusão

O cantor e compositor Igor Oggy usou as redes sociais nesta quarta-feira (7) para explicar que “ganhou” um Grammy Latino ... por engano.

Em vídeo, ele explicou que se inscreveu como membro na Academia Latina da Gravação , forma de submeter as obras para avaliação do Grammy. Para se inscrever, é necessário colocar o nome de batismo . Assim, ele colocou Igor Ferreira , seguido de seu nome artístico.

No entanto, o nome é o mesmo de um dos produtores do álbum “Xande Canta Caetano”, de Xande de Pilares, vencedor da categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode no Grammy Latino.