Morre bebê que ficou ferida em acidente na BR-285 em Carazinho

Colisão foi no km 327, perto do antigo pedágio de Carazinho.

Lorena da Silva Sabini , de um ano e três meses, estava no Classic atingido por um Civic no km 327 , trecho próximo ao antigo pedágio de Carazinho.

A bebê estava com o pai, de 21 anos, que conduzia o veículo, e a mãe, de 16, no momento do acidente. Os três foram encaminhados ao Hospital de Clínicas de Carazinho (HCC).