Marcelo Rubens Paiva comenta sobre chances de "Ainda Estou Aqui" no Oscar e palpita sobre resultados

Para Marcelo, "Ainda Estou Aqui" deve vencer em pelo menos uma das três categorias para que foi indicado. Renato Parada / Divulgação

O jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, falou, nesta sexta-feira (21), sobre as chances do filme de Walter Salles no Oscar. O longa brasileiro, que concorre nas categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, é baseado no livro — e na história da família — de Marcelo.

"As chances de ganharmos Melhor Filme Internacional são fortes", escreveu o escritor em seu perfil no X, o antigo Twitter. "A disputa está acirrada? Todo ano é assim", refletiu.

Na última semana, as esperanças da vitória de Ainda Estou Aqui em Melhor Filme Internacional foram abaladas com a vitória de Emilia Pérez no British Academy Film Awards, o Bafta, o que poderia indicar uma preferência ao longa francês. Mas Marcelo rebate o argumento:

"Todos os prêmios que Emilia Pérez ganhou, como o Bafta e o Globo de Ouro, foram votados antes das polêmicas que o filme gerou", disse.

Concorrente se complicou

Paiva se refere a uma série de publicações racistas e xenófobas no Twitter feitas pela protagonista do filme francês, Karla Sofía Gascón, entre 2016 e 2021. Mesmo sendo antigas, as falas preconceituosas ressurgiram na internet no final de janeiro, prejudicando a reputação da atriz, que chegou a se afastar da campanha do filme. Mesmo assim, segundo especialistas, as chances do longa francês despencaram.

O autor, que é filho de Eunice Paiva — vivida por Fernanda Torres no longa —, entende que a vitória de Emilia Pérez no Bafta embolou a disputa, mas acredita que o resultado se deu pelo fato de que Ainda Estou Aqui só estreou no Reino Unido nesta semana, após o final da votação da premiação britânica.

Apostas do autor

Marcelo ainda se arriscou a palpitar sobre os resultados das outras categorias em que o filme concorre, coisa que, de acordo com ele, sempre faz.

"Quem me segue sabe que todo ano dou pitacos sobre os ganhadores do Oscar. E, claro, erro quase sempre, como todos e todas colegas", brincou.

"Minha aposta: ela (Fernanda Torres) ou a maravilhosa Mikey Madison ganham o Oscar", palpitou sobre a categoria de Melhor Atriz, em que ele tem, como favorita, a protagonista de Anora.

Fernanda Torres lidera votação popular para melhor atriz no Oscar 2025. O resultado não tem impacto direto na escolha da Academia, mas reflete o engajamento do público na torcida por Fernanda.

Em Melhor Filme, Marcelo acredita que o prêmio deve ficar entre Conclave e Anora.

Para finalizar os comentários, o filho de Rubens e Eunive Paiva deixa claro que não levou em consideração a relação afetiva e profissional que tem com o filme ao opinar:

"Quem posta hoje aqui não é o autor do livro Ainda Estou Aqui, mas o colunista, jornalista e diletante", disse.

Confira os concorrentes de "Ainda Estou Aqui" no Oscar 2025:

Melhor Atriz

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – A Substância

Fernanda Torres – Ainda Estou Aqui

Melhor Filme Internacional:

Ainda Estou Aqui (Brasil)

Emilia Perez (França)

Flow (Letônia)

A Garota com a Agulha (Dinamarca)

A Semente da Figueira Sagrada (Alemanha)

Melhor Filme

Ainda Estou Aqui

O Brutalista

Emilia Pérez

Conclave

Wicked

Anora

Um Completo Desconhecido

Duna: Parte 2

A Substância

Nickel Boys