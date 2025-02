"Emilia Pérez" supera "Ainda Estou Aqui" e vence o Bafta na categoria  de melhor filme em língua não inglesa 

Why Not Productions / Divulgação

Considerada o "Oscar britânico", a cerimônia é realizada em Londres e serve como um termômetro para o Oscar . Porém, os votos para a premiação da academia britânica tiveram início no dia 22 de janeiro, antes das polêmicas da produção francesa ganharem força no final do mês passado.

Contudo, no começo de fevereiro, Audiard criticou Karla pelas publicações racistas e xenófobas no Twitter (atual X), que foram divulgadas no final de janeiro. Consequentemente, a atriz se afastou da campanha do filme.