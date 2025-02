STF tem quatro votos para julgar morte de Rubens Paiva; ministro Alexandre de Moraes é o relator

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar na sexta-feira (14) a continuidade de investigação sobre a morte do ex-deputado Rubens Paiva e de outras duas vítimas da ditadura militar.

Os ministros Luís Roberto Barroso, presidente da Corte, Luiz Fux e Flávio Dino acompanharam o voto do relator. O julgamento em plenário virtual segue até a próxima sexta-feira (21) .

Na prática, a decisão é sobre se a Lei da Anistia se aplica ou não a violações de direitos humanos cometidos por militares no período.

Recursos

Nos três recursos extraordinários analisados, o Ministério Público Federal (MPF) busca a responsabilização penal de agentes públicos envolvidos no desaparecimento de pessoas opositoras ao regime militar. O argumento é de que os atos imputados aos agentes configuram crimes de lesa-humanidade e, por isso, não estariam contemplados na Lei da Anistia .

A tese do chamado "crime permanente" ou "crime continuado" permeia nos últimos anos diversas acusações formais oferecidas pelo MPF. As denúncias não são recebidas com base justamente na Lei da Anistia.