Moraes autoriza retorno do ex-deputado Daniel Silveira ao regime semiaberto, mas nega soltura ou indulto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou o retorno do ex-deputado federal Daniel Silveira ao regime semiaberto. Na decisão, Moraes rejeitou pedidos mais amplos da defesa do político, que buscava a liberdade condicional ou o enquadramento de Silveira nas condições do indulto natalino do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As informações são do portal g1.