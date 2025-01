Conversas Cruzadas: 'Ainda Estou Aqui' vai ganhar algum prêmio no Oscar 2025?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quinta-feira, às 17h30min, o apresentador Rodrigo Lopes recebe o colunista de cinema da Zero Hora e Rádio Gaúcha, Ticiano Osório, o presidente da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs), ⁠Daniel Rodrigues, a cineasta e diretora de comunicação do Clube de Cinema de Porto Alegre, ⁠Kelly Demo Christ, e o cineasta e historiador da arte, Giordano Gio, para debater os indicados ao Oscar 2025 e se "Ainda Estou Aqui" vai ganhar algum prêmio.